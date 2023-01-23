『タチヤ 栃木レザー折財布 X0435N 栃木レザー ダークブラウン【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 12時 45分に出品され03月14日 12時 45分に終了予定です。即決価格は8,231円に設定されています。現在616件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

タチヤ 栃木レザー折財布 X0435N 栃木レザー ダークブラウン



【商品説明】

・カードポケット:あり

・タテ9.5cmxヨコ12.5cmxマチ3cm

・小銭入れ:あり

・札入れ:あり

・留め具の種類: 無し

・表地: レザー



【サイズ】

高さ : 3.40 cm

横幅 : 12.40 cm

奥行 : 15.80 cm

重量 : 160.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

財布、帽子、ファッション小物 タグ タチヤ

栃木レザー折財布

X0435N

栃木レザー

ダークブラウン