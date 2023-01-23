『Welcome Wood フラワースタンド ウッドステージ WSF663-GB 3段タイプ 色はガーデンブルー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 06時 42分に出品され04月14日 06時 42分に終了予定です。即決価格は8,231円に設定されています。現在421件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Welcome Wood フラワースタンド ウッドステージ WSF663-GB 3段タイプ 色はガーデンブルー
【商品説明】
・外寸 長さ660mm 奥行き 各180mm
・完成品ですので組み立てる手間がいらず商品到着後すぐにご使用いただけます!
・日本製
・木製 フラワースタンド66型3段タイプ
・色はガーデンブルー
・高さ 1段目180mm 2段目360mm 3段目540mm
【サイズ】
高さ : 23.00 cm
横幅 : 60.00 cm
奥行 : 71.00 cm
重量 : 12.28 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8231円
421 入札履歴
終了
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