『ウォーカー３３(ネイビー)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 07時 51分に出品され03月30日 07時 51分に終了予定です。即決価格は8,231円に設定されています。現在326件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ウォーカー３３(ネイビー)



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダーストラップ

・タテ:51 cmX ヨコ:34 cmX マチ:22 cm

・留め具の種類: ファスナー

・耐水性能なし

・表地: ナイロン/ポリエステル



【サイズ】

高さ : 6.40 cm

横幅 : 40.00 cm

奥行 : 51.50 cm

重量 : 690.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ウォーカー３３(ネイビー)