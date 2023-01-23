『ウォーカー３３(ネイビー)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 07時 51分に出品され03月30日 07時 51分に終了予定です。即決価格は8,231円に設定されています。現在326件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ウォーカー３３(ネイビー)
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダーストラップ
・タテ:51 cmX ヨコ:34 cmX マチ:22 cm
・留め具の種類: ファスナー
・耐水性能なし
・表地: ナイロン/ポリエステル
【サイズ】
高さ : 6.40 cm
横幅 : 40.00 cm
奥行 : 51.50 cm
重量 : 690.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8231円
326 入札履歴
終了
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