『ティムコ(TIEMCO) SA エリアブースターライン タイプ2+ WF6S【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 10時 35分に出品され04月01日 10時 35分に終了予定です。即決価格は8,230円に設定されています。現在505件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ティムコ(TIEMCO) SA エリアブースターライン タイプ2+ WF6S
【商品説明】
・ブレイデッドコア
・先端ループ
・全長:80’
【サイズ】
高さ : 2.70 cm
横幅 : 12.20 cm
奥行 : 14.30 cm
重量 : 80.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8230円
505 入札履歴
終了
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