『小川キャンパル PVCマルチシート ヴェレーロ5用 1407【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 07時 04分に出品され04月09日 07時 04分に終了予定です。即決価格は8,230円に設定されています。現在879件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
小川キャンパル PVCマルチシート ヴェレーロ5用 1407
【商品説明】
小川キャンパル PVCマルチシート ヴェレーロ5用 1407
・シートサイズ:320(300、210)×210cm(台形形状)
・付属品:収納袋
・原産国:日本
・収納サイズ:36×27cm
・固定部:ハトメ、ショックコード、フック
・素材:PVC(耐水圧10000mm以上)
・適応テント:ヴェレーロ5
・重量:約3.2kg
X00BOUKDUC
【サイズ】
高さ : 6.00 cm
横幅 : 31.00 cm
奥行 : 39.00 cm
重量 : 3.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
KingCamp キャンプ マット ダブル テントマット インフレーターマット 2人用ダブルサイズ 198x130cm 4cm 枕付き 自動
¥ 8226
テンマクデザイン 炎幕スタンダード インナー （オプション品）
¥ 8225
FUNDANGO パップテント ソロテント 軍幕 ポリエステル 簡易 軽量 コンパクト メッシュドア付き 通気性 ゆ ったり前室 防水防風
¥ 8225
Anlik ロッジ型テント 4シーズン グランドシート・メッシュ一体 防風/防水/虫よけ ポール付 2~3人用
¥ 8225
FUNDANGO パップテント 軍幕 1人用 ポリエステル 簡易 コンパクト ポールなし ソロキャンプ 登山 メッシュドア付き 防虫通気 ゆ
¥ 8225
ogawa(オガワ) テント用 PVCマルチシート(ピスタ5、リサーピア3用 270cm×270cm用) 1405
¥ 8225
デンサン カーボンフィッシャー 5m DCF-5000S
¥ 8224
Clostnature 一人用 テント キャンプ ソロテント インナーテント コンパクト - ツーリング 登山 キャンプ用品 防水 軽量 収
¥ 8224
TOMOUNT ソロテント キャンプテント 1人用 二重層 自立式 ツーリングテント 耐水圧3000mm 通気 防風 軽量 コンパクト アウ
¥ 8222
TRIWONDER 2人用 テント 4シーズン 山岳テント 軽量 防水 バックパック キャンプ ツーリング 登山 てんと 二重層 テント (
¥ 8222
ロディ ポップアップテント ワンタッチテント テント ワンタッチ UVカット 日除け サンシェードテント アウトドア レジャー キャンプ 公
¥ 8222
スノーピーク(snow peak) ファル2 グランドシート SSD-602-1
¥ 8221
Anlik パップテント ソロキャンプ メッシュインナー 軽量 ポール2本 収納付き (グリーン)
¥ 8220
テント 4面メッシュ窓設計＆耐水圧3500mm&3~4人Gedaster ワンタッチテント 二門の二窓 撥水加工 約240*240*160c
¥ 8220
禄越ストア テント ワンタッチテント キャンプテント 4人用 二重層 UVカット加工 簡単設営 テント 折りたたみ 軽量 防風 防水 耐水圧
¥ 8219
タープポール 『2023最新型』直径28mm 総長250cm アルミテントポール 2セット入り テントポール アルミポール タープ・キャンプ
¥ 8219
スノーピーク(snow peak) ウイングポール 210cm TP-003
¥ 8219
タスミ暖房テント ファブリック 1-2人用 (グレー)
¥ 8219
落札価格8230円
879 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！