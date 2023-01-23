『WIND RUNNER【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 03時 21分に出品され03月17日 03時 21分に終了予定です。即決価格は8,230円に設定されています。現在512件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
WIND RUNNER
【商品説明】
・ガンメタル＆ネイビー
・フレーム＝軽量性・弾力性・非アレルギー性に富んだTR90樹脂 レンズ＝割れにくいポリカーボネイト製ミラーレンズ WINDRUNNER_WR_102FD-1 FRAME=ガンメタル＆ネイビー LENS=スモーク （可視光線透過率＝14％ 紫外線透過率＝0.1％以下）
【サイズ】
高さ : 5.80 cm
横幅 : 9.00 cm
奥行 : 9.40 cm
重量 : 80.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8230円
512 入札履歴
終了
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