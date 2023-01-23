『ドウシシャ ルミナス エクステリア スチールラック 3段 幅90 グレー 屋外OK サビに強い 業務用 耐荷重135kg タイヤ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月27日 15時 20分に出品され03月27日 15時 20分に終了予定です。即決価格は8,229円に設定されています。現在528件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ガレージや倉庫、駐車場で使えるアウトドアラック・エクステリアラック25mmのポール径で、グラつかず安定感のある設計棚位置は2.5cm毎にお好きな高さに調整可能で、組立後に調整も可能組立簡単設計で、女性でも15分程度で完成