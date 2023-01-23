『テイルウォーク(Tailwalk) W.T.C. ONE SHOULDER BAG ワンショルダーバッグ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 17時 30分に出品され04月16日 17時 30分に終了予定です。即決価格は8,229円に設定されています。現在890件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「テイルウォーク(tailwalk)」より引用"
【商品名】
テイルウォーク(Tailwalk) W.T.C. ONE SHOULDER BAG ワンショルダーバッグ
【商品説明】
・W約20cm×D約13cm×H約41cm
・部門名:ユニセックス大人
【サイズ】
高さ : 9.60 cm
横幅 : 20.00 cm
奥行 : 43.20 cm
重量 : 520.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8229円
890 入札履歴
終了
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