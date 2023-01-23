『サン電子 UHFブースタ 電源分離型利得切換式 SBF-453D-P【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 14時 22分に出品され03月22日 14時 22分に終了予定です。即決価格は8,229円に設定されています。現在506件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
サン電子 UHFブースタ 電源分離型利得切換式 SBF-453D-P
【商品説明】
・利得調整範囲（ｄB）：0～-10以上
・周波数帯域（MHz）：UHF(470～710)、ch13～ch52
・定格出力レベル(ｄBμ)：105（9波）
・標準利得（ｄB）：25、35、45
・適正入力レベル（dBμ）：40～80（90）※（）内は利得調整（-10dB）を併用時の値
【サイズ】
高さ : 6.20 cm
横幅 : 13.50 cm
奥行 : 24.20 cm
重量 : 660.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8229円
506 入札履歴
終了
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