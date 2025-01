TANITA 体組成計 BC-722-WH BC722WH【2025の人気アイテム】

サイズ



高さ : 4.60 cm



横幅 : 29.20 cm



奥行 : 33.80 cm



重量 : 1.22 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



セラーコード:X01LXJ6ITA

Lightweight and compact body composition meter Displays "activity" that indicates the percentage of muscle mass in the leg. The "My Sapo Function" changes according to the continuity of the measurement to support the daily measurement continuously. The arrow shows a comparison to previous