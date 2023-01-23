『CLACOM キャンプコット 折りたたみ式コンパクトベッド ハイ/ロー切り替え 快適寝心地 2way 軽量3kg 静音設計 収納バッグ付きキ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 09時 09分に出品され03月10日 09時 09分に終了予定です。即決価格は8,228円に設定されています。現在746件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
CLACOM キャンプコット 折りたたみ式コンパクトベッド ハイ/ロー切り替え 快適寝心地 2way 軽量3kg 静音設計 収納バッグ付きキ
【商品説明】
・?【使いみちは2パターン】 High & Lowの2パターンで使用可能。自分の好みや寝心地に合わせて、高さを調整いただけます。
・?【家でのベッドのような寝心地】 弾力性と静音性を兼ね備えたコット。寝返りをうっても軋み音が出ないので安定した寝心地。
・?【弾性力抜群】 ナイロン生地を使っているので、長期間の使用でも生地そのものがよれにくい仕様になっています。また600Dのナイロン生地なので、寝返り、荷物をコットに置いた時、座った時などの摩擦にも強い生地に。
・?【組み立てが4分で完了】 全部で3stepで完了！複雑そうな工程はなく、初心者でも簡単に組み立てが可能です。
・?【耐荷重が120kg】 フレームに強度の高い7075アルミニウム合金(超超
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
Bears Rock ベアーズロック -15度 寝袋 シュラフ マミー型 4シーズン対応 FX-402 (ブラウン)
¥ 8227
プロイデア (PROIDEA) SONAENO クッション型多機能寝袋 ダークグレー
¥ 8227
Coleman Trailhead II Cot by Coleman コールマン コット 並行輸入品
¥ 8226
家庭用寝具 寝袋 加熱 USB充電 毛布 暖かい 電気発熱 秋冬 肩掛け ひざ掛け あったか 防寒 シュラフ 車中泊 外泊 キャンプ 封筒式
¥ 8226
寝具 寝袋 加熱 USB充電 毛布 暖かい 電気発熱 秋冬 肩掛け ひざ掛け あったか 防寒 シュラフ 車中泊 外泊 キャンプ 封筒式 掛布
¥ 8226
oxtos(オクトス) 透湿防水 タフシュラフカバー/レギュラー
¥ 8225
Litumeオールシーズン対応 寝袋インナーシュラフ 8°Cまでに向上 静電気防止ベロアフリースとサーモライトのインナーシュラフ 12°Cま
¥ 8225
コールマン(Coleman) コンパクトローコット 2000038873
¥ 8225
LMR高級ダウン寝袋 マミー型 シュラフ スリーピング登山 アウトドア 防災用 避難用 ダウン1500g 最低使用温度-25度 (ネイビー)
¥ 8224
キャプテンスタッグ エクスギア アルミGI キャンピングベッド UB-2001
¥ 8224
Coleman Trailhead II Cot by Coleman コールマン コット 並行輸入品
¥ 8224
Naturehike公式ショップ アウトドアベッド コット 折りたたみ式ベッド コンパクト 簡易 超軽量 耐荷重150kg 通気性 組立簡単
¥ 8224
Naturehike公式ショップ アウトドアベッド コット 折りたたみ式ベッド コンパクト 簡易 超軽量 耐荷重150kg 通気性 組立簡単
¥ 8224
KT エアーベッド 電動 ダブル キャンプ 寝心地 来客用 簡易 エアベッド 厚さ45cm エアーマット ポンプ内蔵 (ネイビー) 並行輸入
¥ 8224
KingCamp?アウトドア?ベッド 折りたたみベッド 組立不要 簡易 キャンプ コット 野外 昼寝 サマーベッド スチール製?丈夫?安定?
¥ 8222
Snugpak(スナグパック) 寝袋 マリナー スクエア センタージップ DPMカモ 3シーズン対応 春用 夏用 秋用 洗濯可 快適使用温度
¥ 8222
折り畳みベッド キャンピングベッド シングル レジャーベッド アウトドア コンパクト フォールディングベッド 簡易ベッド 軽量 昼寝ベッド
¥ 8222
コールマン(Coleman) 寝袋 コルネットストレッチ2 L0 使用可能温度0度 マミー型 カーキ 2000031104
¥ 8222
落札価格8228円
746 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！