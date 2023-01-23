『CLACOM キャンプコット 折りたたみ式コンパクトベッド ハイ/ロー切り替え 快適寝心地 2way 軽量3kg 静音設計 収納バッグ付きキ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 09時 09分に出品され03月10日 09時 09分に終了予定です。即決価格は8,228円に設定されています。現在746件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

CLACOM キャンプコット 折りたたみ式コンパクトベッド ハイ/ロー切り替え 快適寝心地 2way 軽量3kg 静音設計 収納バッグ付きキ



【商品説明】

・?【使いみちは2パターン】 High & Lowの2パターンで使用可能。自分の好みや寝心地に合わせて、高さを調整いただけます。

・?【家でのベッドのような寝心地】 弾力性と静音性を兼ね備えたコット。寝返りをうっても軋み音が出ないので安定した寝心地。

・?【弾性力抜群】 ナイロン生地を使っているので、長期間の使用でも生地そのものがよれにくい仕様になっています。また600Dのナイロン生地なので、寝返り、荷物をコットに置いた時、座った時などの摩擦にも強い生地に。

・?【組み立てが4分で完了】 全部で3stepで完了！複雑そうな工程はなく、初心者でも簡単に組み立てが可能です。

・?【耐荷重が120kg】 フレームに強度の高い7075アルミニウム合金(超超



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。