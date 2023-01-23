『アイコム マイク付イヤホンジャックアダプター HM-123【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 12時 33分に出品され04月04日 12時 33分に終了予定です。即決価格は8,228円に設定されています。現在540件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
X000FHQ3NQ
【商品説明】
・品名：本体取付型マイクロホン(EH-15付属)
・適合機種：IC-4880・IC-5010
【サイズ】
高さ : 3.50 cm
横幅 : 5.80 cm
奥行 : 8.00 cm
重量 : 50.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8228円
540 入札履歴
終了
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