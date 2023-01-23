『アイコム マイク付イヤホンジャックアダプター HM-123【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 12時 33分に出品され04月04日 12時 33分に終了予定です。即決価格は8,228円に設定されています。現在540件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

X000FHQ3NQ



【商品説明】

・品名：本体取付型マイクロホン(EH-15付属)

・適合機種：IC-4880・IC-5010



【サイズ】

高さ : 3.50 cm

横幅 : 5.80 cm

奥行 : 8.00 cm

重量 : 50.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。