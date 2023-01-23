『TNG オカリナ 楽器 シングル 12穴 / アルト/釉薬仕上げ フラワー 蓮 高級 C調 AC (運指表付き) Ocarina 管吹奏 釉【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 20時 20分に出品され03月24日 20時 20分に終了予定です。即決価格は8,228円に設定されています。現在566件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

TNG オカリナ 楽器 シングル 12穴 / アルト/釉薬仕上げ フラワー 蓮 高級 C調 AC (運指表付き) Ocarina 管吹奏 釉



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 6.50 cm

横幅 : 16.00 cm

奥行 : 21.00 cm

重量 : 400.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。