『ツボタ ステン用SLD スタンダード柳刃210【お歳暮】』はヤフオクでから03月09日 02時 05分に出品され03月09日 02時 05分に終了予定です。即決価格は8,227円に設定されています。現在620件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品カテゴリ Fujita Japan ガーデン DIY、工具 業務、産業用 農業用 農具 剪定用具 刈り込みばさみ

JANコード/ISBNコード 4909191001048

商品コード 8486857