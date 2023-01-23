『THANKO 足つぼローラーでスパ気分「おうち秘湯 せせらぎ」S-KFB21W【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月11日 01時 42分に出品され03月11日 01時 42分に終了予定です。即決価格は8,227円に設定されています。現在267件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

THANKO 足つぼローラーでスパ気分「おうち秘湯 せせらぎ」S-KFB21W



【サイズ】

高さ : 39.60 cm

横幅 : 40.90 cm

奥行 : 43.90 cm

重量 : 4.24 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。