『THANKO 足つぼローラーでスパ気分「おうち秘湯 せせらぎ」S-KFB21W【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月11日 01時 42分に出品され03月11日 01時 42分に終了予定です。即決価格は8,227円に設定されています。現在267件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
THANKO 足つぼローラーでスパ気分「おうち秘湯 せせらぎ」S-KFB21W
【サイズ】
高さ : 39.60 cm
横幅 : 40.90 cm
奥行 : 43.90 cm
重量 : 4.24 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8227円
267 入札履歴
終了
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