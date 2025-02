マルキジオ オイルドラム 10L marchisio Oil Drum ウォータージャグ【年末の贈り物】

商品情報

【商品名】

マルキジオ オイルドラム 10L marchisio Oil Drum ウォータージャグ



【商品説明】

・Brand: Marchisio.

・Capacity: 2.3 gal (10 L); Material: Stainless steel.

・Country of Origin: Italy.

・Note: Stand sold separately. Package: Comes in a cosmetic box.

・Size (W x D x H): 9.1 x 11.2 x 13.4 inches (23 x 28.5 x 34 cm); Weight: Approx. 3.5 lbs (1



【サイズ】

高さ : 24.00 cm

横幅 : 24.00 cm

奥行 : 33.80 cm

重量 : 2.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。