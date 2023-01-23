『タトゥーアームレスト、ATOMUS タトゥーアームレスト折りたたみ式ソフトスポンジパッドアームレスト三脚スタンド調整可能な高さ64cm〜92cm ステ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月19日 13時 33分に出品され04月19日 13時 33分に終了予定です。即決価格は8,227円に設定されています。現在487件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名：タトゥーアームレスト、ATOMUS タトゥーアームレスト折りたたみ式ソフトスポンジパッドアームレスト三脚スタンド調整可能な高さ64cm〜92cm ステンレス鋼タトゥースタジオツール



Features: Consist of armrest pad and firm stainless steel frame， the thick and Soft Sponge Foam Pad Cushion gives you best comfort for arms， legs and feet rest， make your tattoo work more comfortable and easier. The height of tattoo arm rest stool can be adjust at the range of 64-92cm / 25.2-36.22inch. The cushion could be free adjust more than 180 degree angle as your needs. Durable enough ...