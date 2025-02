BD/TUBE/H→R 2017 Winter ”Unknown 4” & 2019 Summer ”SHR”(Blu-ray) (初回生産限定版)【コストコ お買い得】

商品情報

TUBE (チューブ ちゅーぶ)

2019年10月2日 発売





BD:1

1.心までSUNSHINE

2.My sunny day

3.茅ヶ崎Pipeline

4.センチメンタルに首ったけ

5.春畑 Solo(September Ocean〜Midnight Snow)

6.月光

7.ナデシコ

8.冬の海岸通り

9.君となら

10.松本 Solo

11.雨の日の過ごし方〜いつも、いつまでも

12.サンキュー

13.真夏へCount Down

14.角野 Solo(Back To Good Days)

15.あの時君は若かった

16.Twist And Shout

17.街の灯り

18.いまさらサーフサイド

19.夏を抱きしめて

20.SUMMER TIME

21.裸足のラッキーガール

22.前田 Solo(Remember Me)(ENCORE)

23.明日への道(ENCORE)

24.空と海があるように(ENCORE)

25.青の道標(ENCORE)

BD:2

1.Heart of Rockn Roll

2.ダンス・ウィズ・ユー

3.Beach Time

4.夏の住所はOn The Beach

5.Remember Me

6.SUMMER CITY

7.あの夏を探して

8.湘南My Love

9.7th

10.前田 Solo(この生命の限り)

11.夕焼けの前に

12.