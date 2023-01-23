『ハローズ スーパーグリップ ウルトラ 2BA 21gR【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月28日 03時 05分に出品され03月28日 03時 05分に終了予定です。即決価格は8,226円に設定されています。現在711件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ハローズ スーパーグリップ ウルトラ 2BA 21gR



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 1.60 cm

横幅 : 9.70 cm

奥行 : 18.70 cm

重量 : 120.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。