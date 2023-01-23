『[ヨースケ] 日本製本革レースアップマニッシュ 5510053 レディース ブラックエナメル 23 cm【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 12時 33分に出品され03月23日 12時 33分に終了予定です。即決価格は8,226円に設定されています。現在419件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【ご購入後の当店からの連絡はご登録のメールアドレスに通知いたします。必ずご確認ください】

プラットフォームの高さ:1cm