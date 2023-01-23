『シマノ(SHIMANO) 釣りバッグ セフィア エギング ショルダーバッグ 釣り XT BS-211K ブラック【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 12時 16分に出品され05月02日 12時 16分に終了予定です。即決価格は8,226円に設定されています。現在473件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
シマノ(SHIMANO) 釣りバッグ セフィア エギング ショルダーバッグ 釣り XT BS-211K ブラック
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 19.80 cm
横幅 : 23.50 cm
奥行 : 31.00 cm
重量 : 1.11 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
シマノ(SHIMANO) 釣りバッグ セフィア エギング ショルダーバッグ 釣り XT BS-211K ブラック
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落札価格8226円
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終了
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