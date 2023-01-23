『シマノ(SHIMANO) 釣りバッグ セフィア エギング ショルダーバッグ 釣り XT BS-211K ブラック【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月04日 19時 40分に出品され04月04日 19時 40分に終了予定です。即決価格は8,226円に設定されています。現在9件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

シマノ(SHIMANO) 釣りバッグ セフィア エギング ショルダーバッグ 釣り XT BS-211K ブラック



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 19.80 cm

横幅 : 23.50 cm

奥行 : 31.00 cm

重量 : 1.11 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。