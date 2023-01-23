『バック紙 背景紙 sweet sixteen sweet16 ラウンド サークル 壁紙 スタジオ写真 撮影小道具 写真撮影 ウォールペーパー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月21日 09時 09分に出品され03月21日 09時 09分に終了予定です。即決価格は8,226円に設定されています。現在42件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

バック紙 背景紙 sweet sixteen sweet16 ラウンド サークル 壁紙 スタジオ写真 撮影小道具 写真撮影 ウォールペーパー



【商品説明】

・Sweet sixteenの写真撮影の背景ウォールシートとして活用できます。

・カラー：カラー1

・サイズ：ポリエステル215×215cm

・スウィートシックスティーンの誕生日を彩るルームデコレーションとして。

・バリエーションに富んだ背景は、被写体を引き立たせます！



【サイズ】

高さ : 8.30 cm

横幅 : 28.70 cm

奥行 : 35.79 cm

重量 : 770.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。