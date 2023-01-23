『バック紙 背景紙 sweet sixteen sweet16 ラウンド サークル 壁紙 スタジオ写真 撮影小道具 写真撮影 ウォールペーパー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月21日 09時 09分に出品され03月21日 09時 09分に終了予定です。即決価格は8,226円に設定されています。現在42件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
バック紙 背景紙 sweet sixteen sweet16 ラウンド サークル 壁紙 スタジオ写真 撮影小道具 写真撮影 ウォールペーパー
【商品説明】
・Sweet sixteenの写真撮影の背景ウォールシートとして活用できます。
・カラー：カラー1
・サイズ：ポリエステル215×215cm
・スウィートシックスティーンの誕生日を彩るルームデコレーションとして。
・バリエーションに富んだ背景は、被写体を引き立たせます！
【サイズ】
高さ : 8.30 cm
横幅 : 28.70 cm
奥行 : 35.79 cm
重量 : 770.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8226円
42 入札履歴
終了
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