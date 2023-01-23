『プロフェッショナル・バランス 7歳から 6kg（500g×12袋）【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 15時 40分に出品され04月13日 15時 40分に終了予定です。即決価格は8,226円に設定されています。現在906件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
プロフェッショナル・バランス 7歳から 6kg（500g×12袋）
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 28.70 cm
横幅 : 28.90 cm
奥行 : 36.00 cm
重量 : 6.72 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8226円
906 入札履歴
終了
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