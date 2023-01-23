『TOEI LIGHT(トーエイライト) ラバーコートダンベル5 H7174 5kg 2個1組 表面ラバーコーティング ブラック【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月27日 18時 50分に出品され04月27日 18時 50分に終了予定です。即決価格は8,226円に設定されています。現在861件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

TOEI LIGHT(トーエイライト) ラバーコートダンベル5 H7174 5kg 2個1組 表面ラバーコーティング ブラック



【商品説明】

・2ヶ1組販売

・生産国 : 中国製

・素材 : 表面ラバーコート仕上

・重量 : (約)500g/ヶ



【サイズ】

高さ : 9.60 cm

横幅 : 20.80 cm

奥行 : 23.80 cm

重量 : 10.02 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。