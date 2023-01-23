『TOEI LIGHT(トーエイライト) ラバーコートダンベル5 H7174 5kg 2個1組 表面ラバーコーティング ブラック【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月27日 18時 50分に出品され04月27日 18時 50分に終了予定です。即決価格は8,226円に設定されています。現在861件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
TOEI LIGHT(トーエイライト) ラバーコートダンベル5 H7174 5kg 2個1組 表面ラバーコーティング ブラック
【商品説明】
・2ヶ1組販売
・生産国 : 中国製
・素材 : 表面ラバーコート仕上
・重量 : (約)500g/ヶ
【サイズ】
高さ : 9.60 cm
横幅 : 20.80 cm
奥行 : 23.80 cm
重量 : 10.02 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8226円
861 入札履歴
終了
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