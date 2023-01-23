『【在庫目安：お取り寄せ】 CASIO CS-7W 電子キーボード用スタンド【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月30日 11時 16分に出品され03月30日 11時 16分に終了予定です。即決価格は8,225円に設定されています。現在960件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 CS-7W CASIO CS-7 CS7W CS7 電子キーボード スタンド