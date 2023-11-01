『Blu-ray)東方神起/LIVE TOUR 2023〜CLASSYC〜〈初回生産限定盤・2枚組〉 (AVXK-43240)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月20日 01時 50分に出品され04月20日 01時 50分に終了予定です。即決価格は8,225円に設定されています。現在357件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【メーカーお取り寄せ商品です・メーカー在庫有の際は３〜６日程度（休日除く）で入荷しますが、完売・生産予定なしの際はお取り消しいたします】
メディア： Blu-ray
発売日： 2023/11/01
【初回生産限定盤】東方神起が3年半ぶりに開催した全国ライヴツアーから、6月24日の東京ドーム公演の模様をシューティング。進化し続けるユンホとチャンミンによる、ダイナミックにして繊細なパフォーマンスを余さず収めている。
[カテゴリ:東方神起][6]
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落札価格8225円
357 入札履歴
終了
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