『イーグルプロダクツ キャンプファイヤーケトル 0.7L ST200 EAGLE Products Campfire Kettle【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 15時 35分に出品され03月09日 15時 35分に終了予定です。即決価格は8,225円に設定されています。現在463件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

イーグルプロダクツ キャンプファイヤーケトル 0.7L ST200 EAGLE Products Campfire Kettle



【商品説明】

・【サイズ】(約)直径14.5×高さ7.4cm ハンドル含まず 【重さ】約236g

・【パッケージ】化粧箱：(約)幅15×奥行19.5×高さ8cm/約320g ※仕様は予告なく変更になる場合があります。 / 海外輸入品の為輸送時にパッケージのつぶれや破れが生じる可能性がございます。ご了承ください。

・【ブランド】EAGLE PRODUCTS (ノルウェー)

・【備考】IH使用不可

・【素材】ステンレス(底部：銅メッキ) 【容量】約0.7L 【セット内容】本体×１、蓋×１、収納袋×１



【サイズ】

高さ : 8.20 cm

横幅 : 15.00 cm

奥行 : 20.20 cm

重量 : 300.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ アウトドア、釣り、旅行用品

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