『oxtos(オクトス) 透湿防水 タフシュラフカバー/レギュラー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 22時 18分に出品され03月10日 22時 18分に終了予定です。即決価格は8,225円に設定されています。現在998件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

oxtos(オクトス) 透湿防水 タフシュラフカバー/レギュラー



【商品説明】

・上面(2レイヤー) 耐水圧 / 1，000mm 透湿度 / 8，000/m2/24h 背面(2.5レイヤー) 耐水圧 / 10，000mm 透湿度 / 5，000/m2/24h

・【サイズ】全長202cm×肩口幅83cm×底部幅53cm ファスナー開口部 / 148cm 【収納サイズ】縦17×横11×マチ5cm

・【生産国】日本 【メーカー】oxtos(オクトス)

・【素 材】上面(マスタード部分) / 15dn透湿防水マイクロリップストップナイロン 背面(ネイビー部分) / 40dnナイロン透湿防水ポリウレタンコーティング（頭部/背面部/底部）

・【重 量】本体 / 約260g 収納袋 / 約8g 【カラー】マスタード×ネイビー



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。