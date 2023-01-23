『オーディオファン ビデオキャプチャーボード HDMI入力 - USB-C 1080P出力 HDMI出力 HDMIループ対応 PS5 PS4【2024年最新】 』はヤフオクでから03月09日 16時 27分に出品され03月09日 16時 27分に終了予定です。即決価格は8,225円に設定されています。現在870件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
オーディオファン ビデオキャプチャーボード HDMI入力 - USB-C 1080P出力 HDMI出力 HDMIループ対応 PS5 PS4
【商品説明】
・HDMIポート入力 USB-C (1080P対応出力)PC等へUSBビデオキャプチャー
・HDMIポート出力 HDMI入力した映像をスルーしてそのまま他の機器に出力できるHDMIループ機能対応
・対応OS Windows10 macOSX ゲーム機（Switch PS5 PS4 PS5 Wii U Xbox One、Xbox 360）
・最大1920x1080 60fps (1080p)のキャプチャーが可能 録画
【サイズ】
高さ : 2.20 cm
横幅 : 16.00 cm
奥行 : 23.00 cm
重量 : 90.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
オーディオファン ビデオキャプチャーボード HDMI入力 - USB-C 1080P出力 HDMI出力 HDMIループ対応 PS5 PS4
¥ 8187
水冷却ポンプタンク 800L / H高速熱消散 LED電源 コンピュータポンプ ポンプヘッド PC 液体冷却システム (ホワイト17cm)
¥ 8181
オーディオファン HDMI ビデオキャプチャー MIC入力 HDMI → USB Aプラグ 1080P出力 HDMIループ対応 画面操作の録
¥ 8169
オーディオファン HDMI ビデオキャプチャー MIC入力 HDMI → USB Aプラグ 1080P出力 HDMIループ対応 画面操作の録
¥ 8169
オーディオファン HDMI ビデオキャプチャー MIC入力 HDMI → USB Aプラグ 1080P出力 HDMIループ対応 画面操作の録
¥ 8169
EZCOO USB3.0 HDMI ビデオ キャプチャ HDMI ループアウト と ダウン スケーラ 4K〜1080P 付、4K60 4：4
¥ 8147
Nooelec NESDR SMArt XTRバンドル - 拡張チューニングレンジ、アルミニウムエンクロージャ、0.5PPM TCXO、SM
¥ 8144
PLEX USB接続ドングル型地上デジタルTVチューナー
¥ 8134
ASUS AMD A320搭載 マザーボード Socket AM4対応 PRIME A320M-KmicroATX
¥ 8129
e-Better 地デジ フルセグ テレビ BS CS 110° TV チューナー USB接続 パソコン ノートパソコン 外付けタイプ IC
¥ 8127
オーディオファン ビデオキャプチャーボード HDMI入力 - USB-C 1080P出力 HDMI出力 HDMIループ対応 PS5 PS4
¥ 8066
Corsair コルセア HS75 XB ワイヤレスゲーミングヘッドセット Xboxライセンス取得品 CA-9011222-AP SP961
¥ 8063
mobilecast MPX3000RP-HG mLink R for P902i
¥ 8057
超大型 吸音ボード レコーディングスタジオ 吸音材 ウェッジ 防音 吸音材質 50 x50x 5 CM 10枚吸音材 ウレタン スポンジ 緩
¥ 8056
Spedal Webカメラ 4K UHD 800万画素 4倍ズーム 120°広角 会議カメラ リモコン&三脚付き マイク内蔵 USB プラグ
¥ 8056
サンワダイレクト HDMI ゲームキャプチャー 4K/60pパススルー Youtube配信対応 ボイススルー機能 400-MEDI032
¥ 8051
キャプチャーボード 4K 60FPS パススルー USB3.0 ビデオキャプチャー ゲームキャプチャー Switch対応 HDMIゲーム録画
¥ 8050
パソコン周辺機器 アクセサリ【並行輸入商品】
¥ 8050
落札価格8225円
870 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！