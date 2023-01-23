『オーディオファン ビデオキャプチャーボード HDMI入力 - USB-C 1080P出力 HDMI出力 HDMIループ対応 PS5 PS4【2024年最新】 』はヤフオクでから03月09日 16時 27分に出品され03月09日 16時 27分に終了予定です。即決価格は8,225円に設定されています。現在870件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

オーディオファン ビデオキャプチャーボード HDMI入力 - USB-C 1080P出力 HDMI出力 HDMIループ対応 PS5 PS4



【商品説明】

・HDMIポート入力 USB-C (1080P対応出力)PC等へUSBビデオキャプチャー

・HDMIポート出力 HDMI入力した映像をスルーしてそのまま他の機器に出力できるHDMIループ機能対応

・対応OS Windows10 macOSX ゲーム機（Switch PS5 PS4 PS5 Wii U Xbox One、Xbox 360）

・最大1920x1080 60fps (1080p)のキャプチャーが可能 録画



【サイズ】

高さ : 2.20 cm

横幅 : 16.00 cm

奥行 : 23.00 cm

重量 : 90.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。