『BT815SBL(スケルトンブル-) 完全ワイヤレスイヤホン【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 20時 23分に出品され03月31日 20時 23分に終了予定です。即決価格は8,225円に設定されています。現在290件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
BT815SBL(スケルトンブル-) 完全ワイヤレスイヤホン
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 4.30 cm
横幅 : 11.90 cm
奥行 : 16.20 cm
重量 : 100.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8225円
290 入札履歴
終了
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