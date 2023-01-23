『ラムマウント RAM MOUNTS セットXグリップ スマートフォンホルダーセット ハンドルバーマウント(M) アーム(S) X-Gripホ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 01時 17分に出品され03月08日 01時 17分に終了予定です。即決価格は8,225円に設定されています。現在626件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
アクションカメラ、ウェアラブルカメラアクセサリー
【商品名】
ラムマウント RAM MOUNTS 【セット】Xグリップ スマートフォンホルダーセット ハンドルバーマウント(M) アーム(S) X-Gripホルダー [1インチ] 対応径φ19~25.4mm バイク 自転車 スマホ 車載ホルダー RAM-B-408-75-1-A-UN7U
CMR-X07XDHJM8Y
【商品説明】
・1インチタイプ
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
【サイズ】
高さ : 8.60 cm
横幅 : 13.50 cm
奥行 : 16.30 cm
重量 : 360.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8225円
626 入札履歴
終了
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