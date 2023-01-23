『アステリア スキンプロテクトクリーム（メデッサスキンクリーム）200ｇ2個セット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月05日 22時 48分に出品され05月05日 22時 48分に終了予定です。即決価格は8,224円に設定されています。現在540件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アステリア スキンプロテクトクリーム（メデッサスキンクリーム）200ｇ≪2個セット≫



【商品カテゴリ】

乳液



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 11.30 cm

奥行 : 21.10 cm

重量 : 500.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。





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