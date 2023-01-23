『ルーパー エフェクター チューナー機能が付き 9ループ ベース マルチエフェクター loop 40分無制限のオーバーダブ ペダルループステー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月10日 18時 14分に出品され05月10日 18時 14分に終了予定です。即決価格は8,224円に設定されています。現在928件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「LEKATO」より引用"



【商品名】

ルーパー エフェクター チューナー機能が付き 9ループ ベース マルチエフェクター loop 40分無制限のオーバーダブ ペダルループステー



【商品説明】

・?アップロードとダウンロード用のUSB：ルーパーは、wavループファイルのアップロード/ダウンロード、外部ペダルの接続、ドライブ不要のUSBを使用して、PCとの間で音楽を簡単にインポート/エクスポートできます。

・?チューナー機能：LEKATOギタールーパー内蔵の高感度チューニング機能。 継続的な切り替えにより、フレーズ間で不調和な中断が発生することはありません。 あなた自身の楽しさとカラフルな生活を楽しんでみましょう。

・?使いやすさ：無制限のオーバーダビングでループをクリアします。 記録、元に戻す/やり直し、停止、消去は



【サイズ】

高さ : 6.70 cm

横幅 : 12.00 cm

奥行 : 12.90 cm

重量 : 440.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。