スノーピーク(snow peak) チタン トレックコンボ SCS-010T【コストコ お買い得】

商品情報

【商品名】

スノーピーク(snow peak) チタン トレックコンボ SCS-010T



【商品説明】

・> Rounded bottom edges are easy to clean and improve heating efficiency

・Both pot and pan have handles that fold flat for sleek storage

・Entire set is made out of pure Grade A Titanium; made in Japan

・Not only is titanium extremely light, it leaves no metallic smell or taste and it will not rust

・Set includes a 47 fl. oz. (1.4 lite



【サイズ】

高さ : 15.20 cm

横幅 : 15.60 cm

奥行 : 16.20 cm

重量 : 540.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。