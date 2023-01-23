『LMR高級ダウン寝袋 マミー型 シュラフ スリーピング登山 アウトドア 防災用 避難用 ダウン1500g 最低使用温度-25度 (ネイビー)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 18時 41分に出品され03月05日 18時 41分に終了予定です。即決価格は8,224円に設定されています。現在587件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

LMR高級ダウン寝袋 マミー型 シュラフ スリーピング登山 アウトドア 防災用 避難用 ダウン1500g 最低使用温度-25度 (ネイビー)



【商品説明】

・【1500g高級ダウン羽毛】詰め物：1500g高級ダウン羽毛，保温性が高い。使用快適温度:-20～5、使用限界温度：-25。

・【コンパクト】商品本体重量：約2100g 。使用サイズ：約 210cm×80cm×50cm。収納サイズ：約38CM×22CM コンパクトに圧縮後サイズ：約33CM×23CM。収納袋に入れてから、ベルトで縦方向バランス良く圧縮され、コンパクトにすることができる寝袋。

・【多用途＆持ち運び楽々】高級ダウン、軽量、持ち運びに非常に便利で超コンパクトに収納出来るマミー型シュラフです。キャンプ、バイクツーリング、車中泊等アウトドアに様々な用途に使用出来ます。





【サイズ】

高さ : 23.00 cm

横幅 : 25.60 cm

奥行 : 40.00 cm

重量 : 2.04 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。