『LMR高級ダウン寝袋 マミー型 シュラフ スリーピング登山 アウトドア 防災用 避難用 ダウン1500g 最低使用温度-25度 (ネイビー)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 18時 41分に出品され03月05日 18時 41分に終了予定です。即決価格は8,224円に設定されています。現在587件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
LMR高級ダウン寝袋 マミー型 シュラフ スリーピング登山 アウトドア 防災用 避難用 ダウン1500g 最低使用温度-25度 (ネイビー)
【商品説明】
・【1500g高級ダウン羽毛】詰め物：1500g高級ダウン羽毛，保温性が高い。使用快適温度:-20～5、使用限界温度：-25。
・【コンパクト】商品本体重量：約2100g 。使用サイズ：約 210cm×80cm×50cm。収納サイズ：約38CM×22CM コンパクトに圧縮後サイズ：約33CM×23CM。収納袋に入れてから、ベルトで縦方向バランス良く圧縮され、コンパクトにすることができる寝袋。
・【多用途＆持ち運び楽々】高級ダウン、軽量、持ち運びに非常に便利で超コンパクトに収納出来るマミー型シュラフです。キャンプ、バイクツーリング、車中泊等アウトドアに様々な用途に使用出来ます。
【サイズ】
高さ : 23.00 cm
横幅 : 25.60 cm
奥行 : 40.00 cm
重量 : 2.04 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8224円
587 入札履歴
終了
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