『ワコール パジャマセット 男児 長袖(前あき)・長ズボン 綿100% ワコールキッズ CBR320 SX 8【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 00時 22分に出品され03月30日 00時 22分に終了予定です。即決価格は8,224円に設定されています。現在156件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ワコール パジャマセット 男児 長袖(前あき)・長ズボン 綿100% ワコールキッズ CBR320 SX 8



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 28.20 cm

奥行 : 32.40 cm

重量 : 340.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。