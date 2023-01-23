『リッツ モイスト パーフェクトリッチジェルC ( 90g*6個セット )/ リッツ(化粧品)【2024年最新】 』はヤフオクでから04月09日 09時 48分に出品され04月09日 09時 48分に終了予定です。即決価格は8,224円に設定されています。現在6件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 リッツ モイスト パーフェクトリッチジェルC/美容液/ブランド：リッツ(化粧品)/【発売元、製造元、輸入元又は販売元】ネイチャーラボ/・単品JAN：4571263113104/【リッツ モイスト パーフェクトリッチジェルCの商品詳細】3種のビタミンC誘導体(*1)・植物幹細胞由来成分(*2)配合。洗顔後これひとつでお手入れが完了するオールインワンジェル。心地よくのびるジェルが角質層のすみずみまで浸透、みずみずしさを包み込んでさらっとなじみます。毛穴(*3)・くすみ(*4)が気になる肌に、うるおいを与えつるんと整えます。敏感肌テスト済み(すべての方に刺激が起こらないということではありません)*1 パルミチン酸アスコルビルリン酸3Na(整肌)、3-O-エチルアスコルビン酸(整肌)、3-ラウリルグリセリルアスコルビン酸(整肌)*2 リンゴ果実培養細胞エキス(保湿)、コンフリーカルス培養エキス(保湿)、サポナリアプミラカルス培養エキス(保湿)*3 乾燥による毛穴の目立ち*4 キメの乱れや乾燥による※パッケージデザイン等は予告なく変更されることがあります【販売名】リッツ モイスト パーフェクトリッチジェルC/cate35535