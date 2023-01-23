『ボディケア用品 URBANER(アーバナー) 水洗式電動ボディシェーバー 電動バリカン 防水 セルフカット 男性 コードレス ひげ 兼用 充電式 ムダ毛処理【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月18日 08時 06分に出品され04月18日 08時 06分に終了予定です。即決価格は8,224円に設定されています。現在889件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
メンズシェーバー
【商品名】
URBANER(アーバナー) 水洗式電動ボディシェーバー 電動バリカン 防水 セルフカット 男性 コードレス ひげ 兼用 充電式 ムダ毛処理
【商品説明】
・【お手入れ簡単】本体丸洗いOK、さらに洗浄ブラシも付属。衛生的に使えます。
・【パワフルモーター】日本製Mabuchiモーターを使用。太くて硬い毛も素早くカット。
・【丈夫なステンレス刃】耐久性に優れたスウェーデン産SANDVIKの安全で高品質な刃を使用。
・【全7段階の長さ調節コーム】本体に5段階(1-18mm)、さらに2つの調節コームを付属。
・【安全性】セラミック素材の安全刃、熱さを軽減&怪我を防止。
・【本体水洗い可能 お風呂剃りOK】高い防水レベルIPX8を誇り、お風呂に入りながら使用できます。
・【適用部位】ひげ・もみあげ・髪の毛・すね毛・
【サイズ】
高さ : 6.10 cm
横幅 : 17.80 cm
奥行 : 23.20 cm
重量 : 440.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8224円
889 入札履歴
終了
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