『イシュタル リュック ロジック A4収納 メンズ ブラック【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 22時 43分に出品され03月14日 22時 43分に終了予定です。即決価格は8,224円に設定されています。現在784件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
イシュタル リュック ロジック A4収納 メンズ ブラック
【商品説明】
・ストラップの種類: 2 way
・ソール素材または裏地: ポリエステル
・タテ42cmxヨコ27cmxマチ13cm
・ポケットの数:13(外側6/内側7)
・収納可能サイズ: B4サイズ収納可能
・留め具の種類: ファスナー
・表地: ポリエステルXPVC
・重量:1040g
【サイズ】
高さ : 8.38 cm
横幅 : 36.58 cm
奥行 : 50.00 cm
重量 : 1.06 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8224円
784 入札履歴
終了
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