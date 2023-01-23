『イシュタル リュック ロジック A4収納 メンズ ブラック【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 22時 43分に出品され03月14日 22時 43分に終了予定です。即決価格は8,224円に設定されています。現在784件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

イシュタル リュック ロジック A4収納 メンズ ブラック



【商品説明】

・ストラップの種類: 2 way

・ソール素材または裏地: ポリエステル

・タテ42cmxヨコ27cmxマチ13cm

・ポケットの数:13(外側6/内側7)

・収納可能サイズ: B4サイズ収納可能

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ポリエステルXPVC

・重量:1040g



【サイズ】

高さ : 8.38 cm

横幅 : 36.58 cm

奥行 : 50.00 cm

重量 : 1.06 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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