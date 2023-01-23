『PC USB ハンドブレーキ リニアハンドブレーキをシミュレートロジクール G27 G29のレースゲーム用 14ビット (ブルー，クランプ付【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 05時 51分に出品され03月16日 05時 51分に終了予定です。即決価格は8,224円に設定されています。現在173件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

PC USB ハンドブレーキ リニアハンドブレーキをシミュレートロジクール G27 G29のレースゲーム用 14ビット (ブルー，クランプ付



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 20.30 cm

奥行 : 51.30 cm

重量 : 1.90 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。