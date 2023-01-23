『OneOdio ヘッドホン Monitor60 有線 ハイレゾ モニターヘッドホン マイク付き ヘッドフォン 50mmドライバー プロフェッ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月27日 06時 48分に出品され04月27日 06時 48分に終了予定です。即決価格は8,224円に設定されています。現在902件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
OneOdio ヘッドホン Monitor60 有線 ハイレゾ モニターヘッドホン マイク付き ヘッドフォン 50mmドライバー プロフェッ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 11.70 cm
横幅 : 18.80 cm
奥行 : 22.20 cm
重量 : 880.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8224円
902 入札履歴
終了
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