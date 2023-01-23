『コールマン エスリア 30 (グレー)【お歳暮】』はヤフオクでから03月24日 06時 50分に出品され03月24日 06時 50分に終了予定です。即決価格は8,223円に設定されています。現在719件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

コールマン エスリア 30 (グレー)



【商品説明】

・ストラップの種類: ストラップなし

・タテ:50 cmX ヨコ:34 cmX マチ:28 cm

・留め具の種類: ジッパー

・表地: ナイロン

・重量:995g



【サイズ】

高さ : 10.41 cm

横幅 : 37.85 cm

奥行 : 50.80 cm

重量 : 1.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ コールマン

エスリア

30

(グレー)