『コールマン エスリア 30 (グレー)【お歳暮】』はヤフオクでから03月24日 06時 50分に出品され03月24日 06時 50分に終了予定です。即決価格は8,223円に設定されています。現在719件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
コールマン エスリア 30 (グレー)
【商品説明】
・ストラップの種類: ストラップなし
・タテ:50 cmX ヨコ:34 cmX マチ:28 cm
・留め具の種類: ジッパー
・表地: ナイロン
・重量:995g
【サイズ】
高さ : 10.41 cm
横幅 : 37.85 cm
奥行 : 50.80 cm
重量 : 1.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8223円
719 入札履歴
終了
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