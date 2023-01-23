『シマノ(SHIMANO) ライン オシア8 300m 5.0号 SWネイビー LD-A71S【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 21時 37分に出品され03月07日 21時 37分に終了予定です。即決価格は8,223円に設定されています。現在416件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
シマノ(SHIMANO) ライン オシア8 300m 5.0号 SWネイビー LD-A71S
【商品説明】
・カラー:SWネイビー
・タフなリールにタフなラインを!
・号数(号):5.0
・最大強力:99lb (44.9kg)
・素材/PE
・長さ(m):300
【サイズ】
高さ : 3.00 cm
横幅 : 10.60 cm
奥行 : 15.00 cm
重量 : 100.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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416 入札履歴
終了
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