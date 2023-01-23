『KingCamp?アウトドア?ベッド 折りたたみベッド 組立不要 簡易 キャンプ コット 野外 昼寝 サマーベッド スチール製?丈夫?安定?【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 01時 51分に出品され03月16日 01時 51分に終了予定です。即決価格は8,222円に設定されています。現在434件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

KingCamp?アウトドア?ベッド 折りたたみベッド 組立不要 簡易 キャンプ コット 野外 昼寝 サマーベッド スチール製?丈夫?安定?



【商品説明】

・【より快適寝心地】人間工学に基づいて、傾くネックデザイン、柔く肌触り良いコットンも入り、しっかり首をサポートして、寝心地良いです。弾力のオックスフォードで破裂にくい、防水・防湿・耐腐食性があります。また寝床が地面から離れ、熱気や冷気の影響を直接地面から受けず、夏は涼しく、冬は暖かく過ごせます。【多様な使用場所】自宅の昼寝や仮眠、アウトドア、キャンピング、野外ソロキャンプ、旅行、お花見、勤務、海水浴、幅広シーンに適します。

・【二層の上質生地】双層1000Dオックスフォードメッシュ生地を使用して、他のベッドより、もっと厚くて、丈夫、引裂き防止です。また、メッシュデザイン、通気性良く、張力も十分あ



【サイズ】

高さ : 17.00 cm

横幅 : 22.00 cm

奥行 : 106.00 cm

重量 : 6.08 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。