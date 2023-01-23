『Fostex TH909専用 交換イヤーパッド 1ペア EX-EP-99【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 08時 53分に出品され03月19日 08時 53分に終了予定です。即決価格は8,222円に設定されています。現在325件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ヘッドホンアクセサリー
【商品名】
Fostex TH909専用 交換イヤーパッド 1ペア EX-EP-99
【商品説明】
・TH909専用、1ペア
・耳の後方を隙間なく覆うようにフィットし音漏れを低減する、低反発クッションと厳選した高級合皮を採用した高級イヤーパッド。
【サイズ】
高さ : 4.70 cm
横幅 : 15.60 cm
奥行 : 20.10 cm
重量 : 50.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8222円
325 入札履歴
終了
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