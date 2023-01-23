『BD/GEMS COMPANY/GEMS COMPANY 2nd&3rd LIVE Blu-ray&CD COMPLETE EDITION(Blu-ray) (2Blu-ray+3CD) (初回生産限定盤)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 03時 17分に出品され03月04日 03時 17分に終了予定です。即決価格は8,222円に設定されています。現在599件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 GEMS COMPANY (ジェムズカンパニー じぇむずかんぱにー)

2022年1月26日 発売





BD:1

1.GEMS COMPANY 2nd LIVE プレシャスストーン 最終公演

2.2nd LIVE プレシャスストーン MCダイジェスト

3.特典インタビュー 〜アイドルとは?〜

4.特典インタビュー 〜愛について〜

5.特典インタビュー 〜音楽について〜

BD:2

1.GEMS COMPANY 3rd LIVE CHANGENOWAVE!!!! 最終公演

2.3rd LIVE CHANGENOWAVE!!!! MCダイジェスト

3.特典インタビュー 〜アイドルとは?〜

4.特典インタビュー 〜愛について〜

5.特典インタビュー 〜音楽について〜

CD:3

1.少女聖戦パラドクス

2.メロウ

3.柚希式シアワセ論

4.夢見がちエクスプローラー

5.ファビュラスTOKYO

6.ジンセイJust do it!!!表明

7.深淵のInfinity-Scale

8.LUMINOUS BUTTERFLY

9.Imperfect light

10.FUN FUN JAPAN 〜 津々浦々四季折々 〜

11.夏色DROPS

12.CHANGENOWAVE!!!!

CD: