『BD/GEMS COMPANY/GEMS COMPANY 2nd&3rd LIVE Blu-ray&CD COMPLETE EDITION(Blu-ray) (2Blu-ray+3CD) (初回生産限定盤)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 03時 17分に出品され03月04日 03時 17分に終了予定です。即決価格は8,222円に設定されています。現在599件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
GEMS COMPANY (ジェムズカンパニー じぇむずかんぱにー)
2022年1月26日 発売
BD:1
1.GEMS COMPANY 2nd LIVE プレシャスストーン 最終公演
2.2nd LIVE プレシャスストーン MCダイジェスト
3.特典インタビュー 〜アイドルとは?〜
4.特典インタビュー 〜愛について〜
5.特典インタビュー 〜音楽について〜
BD:2
1.GEMS COMPANY 3rd LIVE CHANGENOWAVE!!!! 最終公演
2.3rd LIVE CHANGENOWAVE!!!! MCダイジェスト
3.特典インタビュー 〜アイドルとは?〜
4.特典インタビュー 〜愛について〜
5.特典インタビュー 〜音楽について〜
CD:3
1.少女聖戦パラドクス
2.メロウ
3.柚希式シアワセ論
4.夢見がちエクスプローラー
5.ファビュラスTOKYO
6.ジンセイJust do it!!!表明
7.深淵のInfinity-Scale
8.LUMINOUS BUTTERFLY
9.Imperfect light
10.FUN FUN JAPAN 〜 津々浦々四季折々 〜
11.夏色DROPS
12.CHANGENOWAVE!!!!
CD:
佐野元春 ライブ・アンソロジー 1980-2010 [DVD]
¥ 8208
Amusement Pocket 25/50 DVD
¥ 8203
CHAGE AND ASKA LIVE DVD BOX 2
¥ 8201
ラストエグザイル全13巻セット マーケットプレイス DVDセット
¥ 8201
24th Summer 2005 TOKYO BAY-STATION Terminal 2 DVD
¥ 8198
NMB48 4 LIVE COLLECTION 2020 DVD
¥ 8196
さだまさし 30th Anniversary Best Selection「月虹」 DVD
¥ 8196
AKB48 53rdシングル 世界選抜総選挙 ~世界のセンターは誰だ?~(Blu-ray Disc4枚組)
¥ 8196
AKB48グループリクエストアワー セットリストベスト50 2020(Blu-ray Disc3枚組)
¥ 8196
DA PUMP JAPAN TOUR 2003 REBORN DVD
¥ 8193
ライブ帝国 ARB DVD
¥ 8193
こぶしファクトリー ライブツアー2016春~The Cheering Party~ DVD
¥ 8192
NMB48 5th & 6th Anniversary LIVE Blu-ray
¥ 8191
25th LAnniversary LIVE(初回生産限定盤) [Blu-ray]
¥ 8190
3 BODYS NIGHT DVD
¥ 8187
BD/乃木坂46/真夏の全国ツアー2017 FINAL! IN TOKYO DOME(Blu-ray) (本編ディスク+特典ディスク) (完全生産限定版)
¥ 8184
30th Anniversary THE YELLOW MONKEY SUPER DOME TOUR BOX(Blu-ray)
¥ 8183
SPITZ JAMBOREE TOUR 2016醒 め な い(通常盤)Blu-ray
¥ 8182
落札価格8222円
599 入札履歴
終了
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