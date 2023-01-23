『療法食 ロイヤルカナン ドッグフード 満腹感サポート 小型犬用 S 3キログラム (x 1)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月08日 15時 21分に出品され05月08日 15時 21分に終了予定です。即決価格は8,222円に設定されています。現在142件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ドッグフード ウエットフード
【商品名】
療法食 ロイヤルカナン ドッグフード 満腹感サポート 小型犬用 S 3キログラム (x 1)
【商品説明】
・原産国:フランス
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :25×12×44cm
・本体重量:3kg
【サイズ】
高さ : 13.40 cm
横幅 : 27.60 cm
奥行 : 39.90 cm
重量 : 3.05 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
X085439CNH
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落札価格8222円
142 入札履歴
終了
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