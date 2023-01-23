『療法食 ロイヤルカナン ドッグフード 満腹感サポート 小型犬用 S 3キログラム (x 1)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月08日 15時 21分に出品され05月08日 15時 21分に終了予定です。即決価格は8,222円に設定されています。現在142件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ドッグフード ウエットフード

【商品名】

療法食 ロイヤルカナン ドッグフード 満腹感サポート 小型犬用 S 3キログラム (x 1)



【商品説明】

・原産国:フランス

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :25×12×44cm

・本体重量:3kg



【サイズ】

高さ : 13.40 cm

横幅 : 27.60 cm

奥行 : 39.90 cm

重量 : 3.05 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



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