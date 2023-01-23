『リー リュック 防水レインカバー付属 軽量 多機能 大容量 PC収納 ブラック【お歳暮】』はヤフオクでから03月20日 05時 53分に出品され03月20日 05時 53分に終了予定です。即決価格は8,222円に設定されています。現在935件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 リュックブラック Free Size 320-16200

Color:ブラック

タテ50cmxヨコ32cmxマチ18cm

ポケットの数:7外側3/内側4

重量:940g

PC収納可

レインカバー付き

カテゴリ ファッション

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バッグ タグ リー

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