『TRIWONDER 2人用 テント 4シーズン 山岳テント 軽量 防水 バックパック キャンプ ツーリング 登山 てんと 二重層 テント (【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月23日 04時 08分に出品され04月23日 04時 08分に終了予定です。即決価格は8,222円に設定されています。現在104件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
TRIWONDER 2人用 テント 4シーズン 山岳テント 軽量 防水 バックパック キャンプ ツーリング 登山 てんと 二重層 テント (
【商品説明】
・?【アウターテント】- 210Tポリエステル素材を採用、PU防水コーティングを施し、耐水圧＞3500ｍｍ、 UPF50+を搭載。出入口を2ヶ所に装備、外に閉鎖可能の換気窓もあり、通気性にバッチリの4シーズン テント。
・?【インナーテント】- ポリエステル生地と高密度B3メッシュを採用。防虫・通気性に優れ、ランタンフックも装備。夏場の時はアウターテントを外して単独に使うことができます。
・?【テントポール】- 航空アルミニウム合金を採用、軽量で高い耐久性があり、8.5ｍｍ。ショックコードでポールとソケットが一体となっているので素早い設営、撤収が可能です。
・?【二層テント】- 2本のポールで立ち
【サイズ】
高さ : 16.00 cm
横幅 : 17.00 cm
奥行 : 44.79 cm
重量 : 2.67 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8222円
104 入札履歴
終了
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