TRIWONDER 2人用 テント 4シーズン 山岳テント 軽量 防水 バックパック キャンプ ツーリング 登山 てんと 二重層 テント (【新年の贈り物】

商品情報

【商品名】

TRIWONDER 2人用 テント 4シーズン 山岳テント 軽量 防水 バックパック キャンプ ツーリング 登山 てんと 二重層 テント (



【商品説明】

・?【アウターテント】- 210Tポリエステル素材を採用、PU防水コーティングを施し、耐水圧＞3500ｍｍ、 UPF50+を搭載。出入口を2ヶ所に装備、外に閉鎖可能の換気窓もあり、通気性にバッチリの4シーズン テント。

・?【インナーテント】- ポリエステル生地と高密度B3メッシュを採用。防虫・通気性に優れ、ランタンフックも装備。夏場の時はアウターテントを外して単独に使うことができます。

・?【テントポール】- 航空アルミニウム合金を採用、軽量で高い耐久性があり、8.5ｍｍ。ショックコードでポールとソケットが一体となっているので素早い設営、撤収が可能です。

・?【二層テント】- 2本のポールで立ち



【サイズ】

高さ : 16.00 cm

横幅 : 17.00 cm

奥行 : 44.79 cm

重量 : 2.67 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。